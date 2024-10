Ex pres. Juve: "Napoli da scudetto e senza coppe si riduce rischio infortuni"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Su Conte al Napoli? Crede che il Napoli possa vincere lo Scudetto?

“Assolutamente sì. Si vede che la cura Conte ha fatto benissimo in poco tempo. Molti giocatori, come Lukaku, sono stati rivitalizzati e ora stanno facendo davvero tanto bene. A Napoli, squadra, non come piazza in generale, é tornata la voglia di giocare e vincere. L’assenza delle coppe, che tra le altre cose non ti fa correre il rischio di infortuni, fanno aumentare le probabilità di vincita. Poter avere più tempo la squadra è fondamentale. Poi c’è l’Inter e, da tifoso, spero anche la Juve. Non dimentichiamo l’Atalanta, che è gestita benissimo sia a livello gestionale che tecnico. Gasperini è davvero un grande allenatore, ha avviato e sta conducendo un grande ciclo all’Atalanta”.