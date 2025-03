Ex pres. Juve: "Ritorno Conte? Bello ma impossibile, come se io andassi a cena con la Bellucci…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Il pareggio del Napoli non mi ha sorpreso. Affrontare ora squadre in lotta salvezza è più complicato di affrontare una big. I nostri allenatori sono formidabili e sanno sempre come strappare punti. Conte lo sapeva bene e infatti aveva avvisato tutti in conferenza stampa. Dovevano saperlo meglio Motta e la Juventus, invece, che a Firenze sono andati in campo senza mordente e hanno fatto una figura da pere cotte…

Crisi Juventus? Oggi è una squadra contro chiunque può fare risultato. Non l’ho vista in diretta per scaramanzia e per non soffrire troppo, ma i gol della Fiorentina sono stati tutti facilitati dai bianconeri in campo. Non so perché Motta faccia certe scelte di formazione, l’esclusione di Gatti è incomprensibile. Ritorno di Conte alla Juve? Mi farebbe piacere, ma sarebbe impossibile. Sarebbe come se io andassi a cena con la Bellucci…

Tutti abbiamo i nostri desideri, ma mi sembra strano che Conte possa tornare a Torino. È nel pieno della lotta Scudetto col Napoli, sta ricostruendo tutto l’ambiente azzurro e non ce lo vedo che va a rescindere il proprio contratto con gli azzurri. Anche perché significherebbe andare da De Laurentiis e trattare un’uscita anticipata… Cosa che non credo immaginabile oggi come oggi. La Juventus oggi ha ancor un blasone molto forte, mentre il Napoli ne ha meno. Ricostruire non è facile per nessuno.

Giuntoli? Risulta managing director dell’area sportiva, poi va in televisione prevedendo decisioni che spettano a CdA e ad amministratore delegato. Mi piacerebbe vederci gli uomini di società mettere la faccia dopo certe sconfitte. Giuntoli ha rassicurato sulla permanenza di Motta, poi apro i quotidiani vicini alla società di Elkann e leggo critiche pesante e addirittura inviti alle dimissioni di Motta. Giuntoli dovrebbe piuttosto spiegarci perché non rendono calciatori come Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che sono costati più di 100 milioni in tre".