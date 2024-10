Ex Resp. Scouting Napoli: "Eravamo pure su Haaland! L'hanno preso altri per questioni di cifre"

Bella intervista dell'ex responsabile scouting del Napoli, Leonardo Mantovani, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso della quale ha raccontato anche un retroscena di mercato legato a Erling Haaland: "Siamo arrivati anche ad Haaland, come disse il presidente tempo fa. E' un'operazione che hanno chiuso altri club con altre cifre.

Noi eravamo sempre su tutti i giocatori che potevano essere ideali, c'è quello che non puoi prendere, quello che sai che è difficile che possa venire. Non mi viene in mente un giocatore in particolare sfumato. Alla fine quelli che volevamo in qualche modo sono sempre arrivati. Le cose che non hanno funzionato non potevano funzionare.".