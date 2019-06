Fabian sul futuro: "Non ci penso, sono concentrato solo sull'Europeo e sulla finale da conquistare"

Nella sua intervista per Radio Onda Cero il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha parlato così del suo futuro con le voci insistenti sul Real Madrid: "La verità? Non ci penso, sono solo concentrato all'Europeo Under 21 e nelle prossime partite. Vogliamo la finale. Non do conto a quello che accade fuori e neanche ci penso".