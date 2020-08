Fabio Cannavaro esalta Sarri: "È un big, gli manca solo la Champions per essere come Guardiola"

"Voto Sarri". Fabio Cannavaro non ha dubbi. Intervistato da Tuttosport, l'ex difensore della Juventus, oggi tecnico del Guangzhou Evergrande, fa i complimenti all'allenatore bianconero: "Sono contento per questo trionfo, e la squadra si è confermata la più forte. Lo ha meritato, si è preso quello che gli spettava da tempo: è un esempio per tutti, è partito dal basso ed è arrivato al top".

Le è piaciuta la Juve e l'adattabilità di Sarri?

"Intanto vincere non è mai semplice, e lui ha dimostrato la stessa capacità di adattarsi anche a Napoli. Ha dimostrato di essere un big, gli manca soltanto la Champions per raggiungere il livello di Guardiola o Klopp".