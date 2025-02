Podcast Fattori sulla corsa Scudetto: “Inter ancora avanti, ma Napoli pericoloso senza coppe”

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato ospite l'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori.

Fiorentina ko con l'Inter, come lo commenta?

"Se fosse stato più coraggioso Palladino...ma non è per quell'episodio che si è persa la partita, anche se si vedeva bene che era fuori la palla. Secondo me eri stato fortunato a pareggiarla nel primo tempo, quindi bisognava cambiare qualcosa perché con quel tipo di gioco sapevi che riprendevi gol prima o poi. La qualità l'ha messa nella ripresa, ma doveva essere in campo subito. Vedendo il nervosismo giusto dell'Inter, se gli levavi a San Siro la carica poteva essere un vantaggio per te".

La Lazio di Baroni ha segnato più gol di tutti in Serie A negli ultimi 16 metri:

"Bisogna essere bravi a far gol in area, ma lo fai portando tanti uomini e andando sul fondo. Non hanno grandi tiratori e devi arrivarci così. Però se fai così tanti gol negli ultimi 16 metri vuol dire che hai qualità. Champions? La si fa facile a dire che la Lazio deve andarci, la lotta è serrata e con tante squadre. Per me è favorita la Fiorentina, che ora ha giocatori di qualità e di peso, soprattutto in mezzo e davanti. E' una squadra tosta, reggerà fino in fondo".

Davanti triello tra Inter, Napoli e Atalanta: chi sta meglio?

"In 4 anni un solo scudetto per l'Inter, troppo poco per le sue potenzialità. Vedo davanti ancora l'Inter ma il Napoli con una sola partita a settimana è pericolosa. Atalanta invece troppo altalenante".