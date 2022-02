Fedele a sorpresa: "Insigne? In caso di infortuni, può decadere contratto col Toronto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Insigne? E’ fuori dubbio che al momento forse sia poco motivato e questo lo porta a essere meno brillante. Ma la qualità in questa squadra se non lo danno lui, Zielinski o Fabian Ruiz, chi la dà? Meglio Osimhen o Abraham? Meglio Leao. Se devo scegliere tra i due, siamo là. Il contratto di Insigne con Toronto? Quando tu firmi si presuppone che tu abbia già superato le visite mediche in quel momento. Io credo che, pur avendo firmato un preliminare, ci sia una clausola che potrebbe prevedere – in caso di infortuni o malattie – il decadimento del contratto".