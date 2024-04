Fedele consiglia: "ADL, prometti il 50% degli introiti europei ai calciatori per motivarli!"

L'ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

“La delusione di questo campionato fallimentare ha superato di gran lunga la gioia della vittoria di uno scudetto. Ci hanno fatto illudere, il presidente - ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - ma soprattutto i calciatori. E questa illusione purtroppo oggi è diventata una realtà. Quindi godiamoci quello che di positivo c'è stato fino ad oggi perché se le cose continuano così, credo che il futuro non sia molto roseo. Le prossime 5 partite, se fossi al posto del presidente del Napoli, le affronterei promettendo ai calciatori il 50% del mio guadagno se riuscissero a raggiungere l'Europa. Non solo l'Europa League ma anche la Conference.

Se dovessi ricostruire, rifondare, e fossi sempre nei panni del presidente De Laurentiis, farei un management e darei piena fiducia a questo giovane direttore, il quale dovrebbe cominciare a scegliere l'allenatore. Naturalmente Manna sceglierebbe Allegri perché ha bisogno di un parafulmine, di una persona autorevole che se riprende il calciatore questi sa con chi ha a che fare. Insomma, un allenatore che capisce e si adegua a seconda dei giocatori di cui dispone. La statistica è una scienza, ma il calcio non lo è. Garcia ha avuto un inizio di campionato facilissimo; Mazzarri ha avuto il merito di aver organizzato la difesa e non aveva Osimhen.

Calzona non è adatto a fare il leader di una squadra. Chi nasce maresciallo non può fare il generale. L'esempio dell'Ippica è esplicativo: l'allenatore del cavallo è dal lunedì al sabato e parla con il cavallo. Ma quando deve fare il Gran Premio di Agnano e deve spostare il cavallo per portare quanto più possibile al largo il contendente o quando alza il frustino, in questo caso occorre il driver. Quindi la domenica io vedrei Allegri, che deve fare dei cambiamenti durante la partita sempre utili, e Calzona per l'addestramento.Manna bisogna valutarlo al lavoro. I trascorsi certamente non sono eccezionali ma bisogna vederlo al lavoro. Molto spesso i tifosi della curva vengono identificati come dei forsennati. Io posso dire che nei messaggi dei tifosi del Napoli c'è tanta verità, logica e quindi ritengo che siano delle persone anche molto istruite”.