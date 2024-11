Fedele: "Conte ha dato tanto sotto tutti i punti di vista, non più schiavo del suo tatticismo"

vedi letture

Antonio Conte ha festeggiato i suoi primi 100 giorni dall'arrivo al Napoli e per il momento, dopo 12 giornate, la sua squadra è prima in classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ecco come valuta a Tmw Radio questo primo periodo partenopeo del tecnico leccese l'ex diregente Enrico Fedele: "Conte ha dato tanto sotto tutti i punti di vista, soprattutto l'ho trovato diverso perché non è stato ostinato, schiavo del suo tatticismo. Ha iniziato in un modo, poi ha avuto l'intelligenza di capire che serviva un altro modo di giocare.

Se pensate che Lukaku possa essere quello visto all'Inter stiamo sbagliando di grosso. E' un giocatore importante, non più determinante ma funzionale a questa squadra, che fa della difesa la sua arma e poi riparte in contropiede. Forse serve un'alternativa a Lukaku, e per questo è giusto puntare come gioco su McTominay, che è un giocatore determinante. Con lui in quella posizione si è trovata una certa quadratura".