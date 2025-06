Fedele: “De Bruyne imparagonabile a Cavani o Higuain, ADL ha cambiato strategia!”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “De Bruyne è un grande acquisto ma, almeno con riferimento all’era De Laurentiis, non può essere paragonato a quelli che il Napoli fece quando prese Cavani o Higuain. C'è, infatti, una grandissima differenza: gli altri erano giovani che si dovevano affermare. Nessuno aveva questo curriculum. Nemmeno il Pipita? A Madrid non giocava e io ne parlai con Capello che mi disse: 'Ha qualità enormi e se diventa meno furioso, può fare benissimo: ha i gol nelle corde'... Infatti è stato un grandissimo attaccante.

In ogni caso De Bruyne è il colpo che certifica la ‘strambata’ della strategia di De Laurentiis, che ha deciso di non puntare solo sui giovani per rivenderli ma anche su un campione come il belga che non è più giovanissimo. L’età però non mi preoccupa. Piuttosto sono curioso di capire come giocherà il Napoli con De Bruyne, visto che anche Mc Tominay si inserisce e che certamente ci saranno le due ali offensive. Chi difende? Musah? E’ un buon giocatore, ha un bel motore, è dinamico e corre, ma anche lui tende a inserirsi. Serve un mediano di rottura.

E poi, dopo De Bruyne, il Napoli deve prendere un esterno offensivo che abbia i gol nei piedi: Lookman sarebbe perfetto, non so invece Chiesa come sta. Per la difesa leggo di Beukema o Scalvini: a me piace moltissimo quest’ultimo, è ancora giovane e ha margini per migliorare. Sa anche giocare in più ruoli. Mi piace moltissimo anche Leoni del Parma, lo prenderei. E’ molto alto ma ha un‘ottima rapidità e ha mostrato fisicità nel confronto con Lukaku. Ma su di lui l’Inter è forte”.