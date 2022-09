Fedele: "Dicevo Napoli da sesto posto? Sì, ma poi sono arrivati due acquisti"

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Raspadori lo conosco forse meglio di tanti per aver seguito il Sassuolo molto da vicino negli ultimi anni. Ha avuto come partner sempre dei grandi attaccanti come Berardi, Caputo, Scamacca e ha sempre trovato il modo di adattarsi al compagno. E' un calciatore moderno. In questo periodo è in stato di grazia, aiutato anche dalla fortuna...se non avesse fatto gol con lo Spezia chissà che avrebbe detto la gente! Lui è abilissimo nel gironzolare in area di rigore per approfittare di ogni occasione. Raspadori ha la furbizia di uno scugnizzo dei Quartier Spagnoli! Quest'anno in campionato non c'è una squadra capace di dominare e quindi per il Napoli tutto è possibile. Il calcio è bello perchè fa sognare e io credo che quest'anno noi potremmo sognare in grande. Non ho cambiato idea sulle possibilità degli azzurri quest'anno. Parlavo di obbiettivo 5° o 6° posto al massimo prima che Il Napoli acquistasse Raspadori e Simeone".