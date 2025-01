Fedele: “Garnacho-Adeyemi? No, prenderei solo Nico Williams! Al Napoli servono 2 difensori”

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Il Napoli per me non ha bisogno del sostituto di Kvaratskhelia, sarebbero soldi buttati... Può andare avanti con quelli che ha adesso, tenendo conto che ci sono sempre anche Raspadori e Ngonge. Prendere Garnacho o Adeyemi a 50 milioni non varrebbe la pena, non giocherebbero mai. Garnacho non è l’erede di Messi, non scherziamo! Ho visto tanti che avrebbero dovuto essere eredi di Totti e Del Piero e poi non hanno mai giocato. Adeyemi è invece un calciatore che si infortuna spesso.

Prenderei solo Nico Williams, un fenomeno. L'erede di Kvara c'è già, è David Neres. Il brasiliano è un bengala, ma solo nel senso che si accende e si spegne, ma in senso positivo. Piuttosto al Napoli serve un difensore, anche due. Un esterno ma anche un centrale. Non so se può essere Biraghi. Poi magari alla fine De Laurentiis sarà costretto a spendere per non essere tacciato di tirchieria. Il Napoli non ha semplicemente meritato la vittoria contro la Juventus, ha ultrameritato il successo, con un secondo tempo eccezionale".