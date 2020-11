Fedele: “Il Napoli è candidato allo Scudetto, vi spiego i motivi"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero: “Il Napoli è candidato allo Scudetto, vi spiego i motivi. La Juve è dipendente da Ronaldo, l’Inter da Lukaku, il Milan da Ibra, il Napoli invece non dipende da nessuno. La squadra di Gattuso al massimo può dipendere da Insigne quando è in forma, ma rispetto alle altre ha duttilità. Può giocare in vari modi e possono fare gol un po’ tutti, inoltre ha immesso la fisicità. Proprio quest’ultima mi dà l’ottimismo che ho ancora in questo momento. Gattuso però deve trovare un modo per poter fare attaccare lo spazio ad Osimhen. Per creare lo spazio all’attaccate, gli esterni alti devono accentrarsi mentre gli esterni bassi devono rimanere bloccati, poi bisogna avere velocità di palleggio a centrocampo. Fabian Ruiz ritarda molto il gioco, sul contratto avrà scritto prima di giocarla deve toccare la palla cinque volte. Se non si trovano le soluzioni adatte bisogna tornare al 4-3-3".