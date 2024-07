Fedele jr consiglia il Napoli: “Al posto di Lukaku vedrei meglio quest'attaccante”

L’agente Fifa Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live’: “Mercato Napoli? Il club sta rinnovando completamente la difesa, cosa necessaria dopo le prestazioni della passata stagione che hanno evidenziato qualche lacuna importante in quel reparto. Con Conte acquisti sensati e mirati, il giusto mix di giovani di belle speranze e calciatori di esperienza ed immediatamente arruolabili alla causa azzurra.

Centrocampo? Credo anche lì vada fatto qualcosa, ma non è un’urgenza come la difesa. Ci sono temi più urgenti, come la cessione di Osimhen, e qualche altra cessione. Non c’è fretta, bisogna fare le cose con la giusta calma e razionalità.

Dimaro? Importante per Conte per valutare i calciatori in rosa al netto dei nazionali e magari capire chi potrà far parte del progetto e chi potrà salutare. Solo dopo si affonderà per gli acquisti. Il ritiro in Trentino ha la doppia funzione di testare i giocatori presenti e di capire quali saranno i movimenti di mercato più importanti.

Osimhen? Se resta penso che il suo ingaggio potrebbe rappresentare un problema che potrebbe avvertirsi in spogliatoio, come accaduto forse lo scorso anno.

Lukaku? Io al suo posto vedrei meglio qualche profilo più da Napoli, un profilo giovane ma di qualità come Gyokeres dello Sporting Lisbona, ad esempio”.