Fedele non concorda con ADL: “La politica dei prezzi per la Champions gli fa perdere consensi”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Lo spettacolo? Certamente lo spettacolo dovrebbe essere di livello alto ma in ogni caso le gare di calcio sono un punto di domanda, potrebbe essere anche uno spettacolo deludente, non lo puoi sapere. Bisogna scindere, dunque, i grandi meriti di De Laurentiis, che sta passando alla storia con questa squadra vincente, da queste decisioni sui biglietti che invece gli fanno perdere consensi. Il calcio è uno sport popolare, sarebbe stato meglio riservare, per esempio gli anelli inferiori delle curve, a coloro che non possono permettersi certe cifre.

Turn over domenica col Milan? Assolutamente no. I giocatori importanti devono giocare, anche a Parma alcuni nazionali tornavano addirittura la sera prima dalle rispettive selezioni. Fossi in Spalletti non lo farei mai e poi mai sino alla matematica vittoria del campionato. Neanche con Lecce e Verona lo farei. Napoli-Milan di domenica sarà diversa dalla gara di Champions. Il Milan è una situazione molto più critica del Napoli, ha bisogno urgente di fare punti in campionato per non perdere terreno per la qualificazione in Champions. Il Napoli però non credo proprio che gli faccia strada, vorrà onorare sino in fondo il campionato”.