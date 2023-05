Fedele: "Spalletti, farei pace con Totti e lo riporterei alla Roma"

Il direttore Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno e in particolare la situazione in casa Napoli

E' ipotizzabile l'accoppiata Giuntoli-Spalletti alla Juventus?

"No. Lui non andò al Milan perché non trovò l'accordo per la buonuscita dell'Inter. Magari potrebbe esserci il Milan. Io farei una bella pace tra Totti e Spalletti e lo riporterei a Roma".