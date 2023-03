Fedele sul rinnovo di Spalletti: “Io gli allenatori li cambierei sempre dopo due anni”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”

TuttoNapoli.net

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”: “A me non piacciono le polemiche. In merito al fallo di mano in Inter-Juventus, se partiamo dalla malafede che ogni arbitro e ogni Var prende decisioni in base ai colori per i quali tiene o ha soggezione allora è meglio che chiudiamo. Mi dà fastidio che si possa pensare che c'è un puparo che muove, a noi che stiamo nel calcio, come vuole lui. Il fatto che Rocchi, designatore, renderà pubbliche le conversazioni tra l'arbitro Chiffi e il Var, dove c'erano Mazzoleni e Piccinini, sarebbe un grande passo avanti perché l'omertà degli arbitri è stata solo un'altra prova di diffidenza che ha fatto scaturire un sacco di dubbi.