Ferlaino risponde a Cabrini: "Se Pessotto avesse giocato nel Napoli non avrebbe tentato il suicidio"

Incredibili parole, quelle rilasciate dal presidente Corrado Ferlaino a Rai News 24. Imbeccato su quelle che sono state le dichiarazioni altrettanto terribili di Cabrini degli scorsi giorni ("Se Diego avesse giocato nella Juventus adesso sarebbe ancora vivo"), l'ingegnere ex patron del Napoli ha risposto in maniera piccata: "E quel giocatore della Juve che si è suicidato (tentato, ndr)? A Napoli non sarebbe successo", chiaro riferimento ad Gianluca Pessotto.