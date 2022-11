Ferrari: "Differenza tra il Napoli di Sarri e Spalletti? Questo funziona anche in Europa"

"La squadra di Spalletti ha più varianti sia tattiche che di caratteristiche di giocatori, avendo tanti attaccanti diversi".

Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "Chi è più forte tra il Napoli di Sarri e il Napoli di Spalletti? Il confronto va fatto anche tra le due rose, quella di Sarri era meno competitiva, calciatori come Rog, Maksimovic e Gabbiadini, per fare degli esempi, non hanno avuto una grande carriera. Tutti e due mostrano e hanno mostrato un calcio bello, la differenza è che il Napoli attuale funziona anche in Europa. Contro il Liverpool e l'Ajax ha mostrato tutta la sua forza. La squadra di Spalletti ha più varianti sia tattiche che di caratteristiche di giocatori, avendo tanti attaccanti diversi.