Filardi: "Quando il Napoli imparerà ad usare il mestiere vincerà lo scudetto"

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I giocatori di qualità fanno la differenza, non puoi giocare senza Fabian e Zielinski soprattutto quando il centrocampo è il fulcro della squadra. E’ importante recuperare tutti i giocatori perché anche l’allenamento è importante. Allenarsi solo con 13-14 giocatori porta a non avere la stessa intensità che poi si ripercuote nelle gare. Con tutti i giocatori motivati le partite tattiche diventano vere e poi la domenica diventa tutto naturale. In questo Spalletti è bravissimo perché riesce a motivare tutti i giocatori. Questo Lobotka con Gattuso non si era mai visto, si vede che Spalletti lavora anche individualmente e questo è fondamentale.

Lotta scudetto? Intanto stasera facciamo il tifo per l’Inter, così poi dovrà giocare i quarti prima della sfida contro il Napoli. Almeno traiamo un vantaggio dall’uscita degli azzurri dalla Coppa Italia. Dopo la sosta poi ci sarà probabilmente la sosta al completo, credo che ormai il peggio per il Napoli è alle spalle.

Salernitana? Meglio affrontarla ora, perché Sabatini è un intenditore e farà un mercato intelligente, dopo sarà complicato affrontarli. Il Napoli per vincere deve giocare bene ed è ancora un po’ schiavo del bel gioco. In questi anni è una squadra che si è sempre specchiata, il secondo gol di Bologna è stato un vero spot per il calcio. Dovrebbero imparare a vincere anche le partite con l’astuzia e il mestiere, il giorno che riuscirà a farlo il Napoli vincerà lo scudetto. Contro Empoli e Spezia non puoi uscire con zero punti, quelle partite con un po’ di furbizia e mestiere le porti a casa. Il Napoli quando ha tutti a disposizione è la migliore squadra".