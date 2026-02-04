Filardi: "Scudetto Napoli? 0%, il palazzo ha deciso chi lo deve vincere. Conte? Ho da fargli due appunti"

L'ex azzurro Massimo Filardi è intervenuto a Radio Marte per analizzare il momento del Napoli: “Vergara mi piace per la sfrontatezza, sembra il classico scugnizzo che gioca in strada, dribbla, punta la porta. Conte ha visto subito che c’era del talento, già in ritiro ha posto il veto alla sua cessione. C’è voluto un po’ di tempo ma è giusto così: c’ha lavorato ed il giocatore è cresciuto moltissimo, e ad oggi il Napoli si trova un calciatore in più. Vergara si è meritato e guadagnato sul campo questo momento, è esploso. Giovane va bene nell’ottica di farlo rifiatare di tanto in tanto ma al momento è impossibile tirar furi Vergara!

La famiglia deve essere brava a farlo restare con i piedi per terra. Su Conte non ho dubbi: se dovesse vedere che se ne va di testa, lo appende al muro (ride, ndr). Antonio ha dalla sua l’età: ha 23 anni, l’età giusta per razionalizzare, affrontare le improvvise pressioni in modo maturo e continuare a crescere. Anche Kvara all’inizio non era conosciuto e faceva sfaceli, poi lo hanno studiato e ne hanno un po’ limitato l’azione ma il georgiano è restato un giocatore di gran classe. Vergara affronterà nel modo giusto la pressione. Step di crescita ulteriore? Non deve sentirsi mai arrivato, deve sempre aver fame di migliorare e continuare a lavorare continuamente su se stesso.

Possibilità in percentuale che il Napoli vinca lo scudetto? 0%, il palazzo ha deciso che lo deve vincere l’Inter. I nerazzurri hanno 4 attaccanti quest’anno, sono devastanti e stanno facendo la differenza. L’Inter inoltre è molto protetta dal palazzo, non vedo problemi all’orizzonte, e onestamente neanche punti deboli.

Vittoria Coppa Italia? 60%. Piazzamento nei primi 4? 100%! Questo significa che il Napoli deve vincere comumque parecchie partite perché la corsa coinvolge tante squadre.

I miei due appunti per Conte. Conte dal punto di vista tattico lo reputo il numero 1. Gli unici appunti che gli faccio sono la strategia della campagna estiva di mercato e la gestione del turnover. Il calciomercato estivo è stato deciso dalla fretta di dare al tecnico i giocatori già per Dimaro. La fretta imepdisce di lavorare efficacemente sulla possibilità di prendere i primi della lista per ogni ruolo cercato. I migliori affari il Napoli li ha fatti il 30 agosto! Sulla rotazione, ci sono due modi di fare turnover: forzato o pianificato. Conte fa un turnover forzato: fa giocare sempre gli stessi, poi un calciatore si fa male e fa giocar eil sostituto. Il problema quest’anno sono stati i tanti infortuni in contemporanea. Anche Guardiola non fa cambi, la reputo una strategia non redditizia e molto pericolosa. Credo l’anno prossimo Conte farà turnover pianificato”.

Lang? E’ bravo ma ha penso problemi caratteriali. Mi sono meravigliato su Lucca! Io un giocatore che aveva fatto quella scena l’anno prima non l’avrei mai preso! Lì mi sono meravigliato! L’aspetto caratteriale è importante: da talent scout io giravo per scovare ragazzi giovani, e per me era fondamentale capirne il carattere, capire le dinamiche familiari. Non si scherza. Lang si autopresentò in modo molto narcisista a Napoli ed io pensai che non sarebbe andato d’accordo con Conte”.