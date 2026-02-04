Da Genova: "De Rossi ha portato un'altra verve. Novità Amorim contro il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista di fede genoana Pino Brenzini: "Da quando c'è Daniele De Rossi il Genoa sta bene. Siamo stati un po' truffati contro la Lazio con due rigori discutibili. Con De Rossi è cresciuta la media punti. Ha fatto punti importanti, come contro a San Siro contro il Milan. De Rossi ha portato un'altra verve.

Norton-Cuffy-Napoli? Ci risulta qualche chiacchiera tra Inter, Juventus e Premier League, per una cifra di 16-17 milioni euro. Per la prossima stagione l'Everton è in pole position. Il Genoa preferisce cedere giocatori all'estero.

Che tipo di Genoa mi aspetto contro il Napoli? Non mi aspetto grandi cambiamenti. Amorim, il nuovo acquisto potrebbe giocare. Il portiere l'ha sostituito subito con l'acquisto di Bijlow. Amorim può entrare a gara in corso".