Di Fusco: "Chi in porta a Genova? Spero non Milinkovic, Conte ammazzerebbe Meret"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco: "Non mi dispiacerebbe un Maradona rifatto con le norme e modernità. Ben venga però uno stadio nuovo. Ora il Napoli non ha nemmeno un campetto. Se De Laurentiis lasciasse il club, non lascerebbe nulla se non i calciatori. Indubbiamente sarebbe bello avere uno stadio come si deve. Da romantico quale sono, un Maradona rimesso a posto e senza la pista, al centro della città è la scelta più bella.

Meret o Milinkovic-Savic contro il Genoa? Se Conte ritiene che in questa partita serva di più un portiere bravo nella costruzione dal basso, allora punterà su Savic. Non credo che verremo pressati tanto contro il Genoa. Però in questa partita potrebbe servire il lancio e per questo penso che Conte schieri Savic. Spero di no, perché altrimenti Conte ammazzerebbe Meret e non sarebbe giusto.

Beukema in campo dopo l'infortunio di Di Lorenzo? Non lo so, mai visto una difesa a tre con tre mancini come contro la Fiorentina. Ha preso una bella botta dopo le dichiarazioni di Conte. A me non dispiace Beukema, credo che diventerà un ottimo difensore. Quello che ha fatto a Bologna non può averlo dimenticato. Bisogna puntare su di lui. Non è un annata semplice, è vero che l'impatto Napoli e l'impatto Conte sono difficili. Non è stato all'altezza, ci aspettavamo di più da lui. Boccciato o Rimandato? Conte l'ha rimandato".