Gazzetta, Garlando su Conte: "Nelle ultime uscite non mi è piaciuto, doveva parlare l'anno scorso"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Panchina d'oro a Cesc Fabregas l'anno prossimo? Il mio sulla Gazzetta dello Sport era chiaramente un discorso ironico, ma metti che va in Champions League con il Como...Conte ha meritato di vincere la panchina d'oro. Ha fatto un grandissimo lavoro fino adesso. Sembrava impossibile rialzare il Napoli dopo Bologna. Ha anche le sue colpe, non può arrivare 30esimo in Champions.

E dietro questi infortuni c'è una gestione difficile della rosa. Io lo stimo tantissimo, ma non è il mio preferito. Il mio è Gasperini. Il posto in Champions non dico che salverebbe la stagione, ma mi aspetto questo dal Napoli. Poi recupera gli infortunati. Anche se Conte nelle ultime uscite sugli infortuni non mi è piaciuto. Lo doveva dire l'anno scorso. Troppo facile dire ci ammazzano per le tante partite".