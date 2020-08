Fiore, agente Fifa: "Reguilòn sarebbe un ottimo acquisto, ecco quanto chiede il Real"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente Fifa, Giovanni Fiore, tra i temi trattati l'interesse del Napoli per il terzino sinistro Sergio Reguilòn: "Potrebbe essere un ottimo acquisto per il club azzurro, vista anche la sua giovane età. Credo che per le caratteristiche che possiede si adatterebbe presto al nostro calcio. Il prezzo fatto dal Madrid è alto, 25 milioni di euro, i madrileni hanno bisogno di fare cassa con le cessioni. Comunque visto il valore del ragazzo credo che 20-25 sia la valutazione giusta".