Fiorentina, Italiano: "Mai pensato di lasciare Firenze. Su Amrabat"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal Viola Park, sede del ritiro dei toscani.

La sua permanenza non era certa: "Non vedevo l'ora di parlare con il presidente, c'era molta amarezza per le due sconfitte in finale, temevo avessero rovinato il percorso fatto. Tutti però mi hanno confermato la voglia e la volontà di andare avanti e migliorare la squadra".

Sulla possibile cessione di Amrabat: "Capita spesso di avere situazioni al limite per il mercato, era già successo in passato con Amrabat. Vedo in quale condizione mentale arriverà, ci parlerò, qua ha la stima di tutti e sa a cosa va incontro. Le dinamiche di mercato sono inaspettate, vedremo cosa succederà”.