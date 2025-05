Dazn, Behrami critica l’Inter: “Ha beccato il Napoli di Conte, ma può chiudere a 83 punti e sono pochi!”

vedi letture

L'ex centrocampista del Napoli Valon Behrami, oggi opinionista tv, al podcast di Dazn ha commentato il duello scudetto tra gli azzurri e l'Inter: "Se vinci la Champions… vale 5 Scudetti. Sì, ne baretterei 5 per una Champions. Pure nel percorso Champions delle 8 partite, l’Inter ha giocato comunque molto con le seconde linee. Oggi si viene a dire che non sono all’altezza, ma non è vero e non è corretto perché all’inizio hanno aiutato tanto.

Conte le seconde linee le mette in base alle loro caratteristiche, con degli adattamenti, Raspadori entra di fianco a Lukaku per esempio. Ritenevo che potesse dare fastidio, ma da qui a vincere è diverso. In campionato l’Inter ha beccato il Napoli di Conte, sì, ma al massim può fare 83 punti che sono pochi”.