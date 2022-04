Flachi difende Insigne: “Periodo di appannamento ci sta, ma la qualità esce fuori quando serve"

"E’ normale che la gente sia un po’ risentita per la scelta di Insigne di lasciare Napoli, ma Lorenzo sta rispondendo sul campo come si è visto domenica".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Francesco Flachi, ex bandiera della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "E’ normale che la gente sia un po’ risentita per la scelta di Insigne di lasciare Napoli, ma Lorenzo sta rispondendo sul campo come si è visto domenica. Il Napoli sta facendo un campionato di grande di livello e può esserci un periodo di appannamento, così come ha avuto il capitano, ma poi la qualità esce fuori nel momento del bisogno come è accaduto a Bergamo. Domenica alcuni giocatori hanno cambiato la partita quando sono entrati dalla panchina, Spalletti ha dato la consapevolezza di sentirsi squadra. Non va tralasciato quello fatto da Sarri e Gattuso, ma Luciano ha portato quella mentalità vincente e quella cattiveria che può permettere alla squadra di vincere qualcosa d’importante.

Chi merita lo scudetto? Il Napoli, perché è stata la squadra più continua ed ha avuto problemi e defezioni tra dicembre e gennaio. Il Milan non ha l’esperienza e la forza e qualità che ha il Napoli, a parte Ibra e Giroud è una squadra giovane. L’Inter ha i giocatori che possono farla arrivare al titolo, ma il Napoli mi ha dato una sensazione importante a Bergamo. Una squadra che vuole vincere lo scudetto va a fare quella partita che ha fatto il Napoli domenica”.