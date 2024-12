Foggia: "Fui a un passo dal Napoli! Era fatta per lo scambio con Blasi, sarei venuto gratis..."

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Raspadori? Da sotto punta secondo me gioca meglio, per qualità tecniche e per le giocate che fa vicino alla porta. Potevo venire a Napoli nel 2012, al mercato di riparazione quando gli azzurri presero Mascara tanto per intenderci.

Si stava imbastendo uno scambio tra me e Blasi, poi saltò. Potevo realizzare il sogno di una vita, purtroppo non se ne fece niente. Dissi a Lotito che avrei lasciato lì tre mensilità e dissi al Napoli che bastava coprirmi le spese dei mutui che avevo in corso. Sarei venuto a giocare al Napoli anche gratis per realizzare il sogno di una vita”.