Fontana su Meret: "Il paragone con Donnarumma non gli ha fatto bene"

Alberto Fontana, ex portiere di Napoli e Inter, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "A San Siro il Napoli ha due risultati su tre, per l’Inter ha una grande occasione per tornare in corsa. Il Napoli fino adesso ha fatto una stagione incredibile, non credo che Spalletti abbia questa grande rivalsa nei confronti dell’Inter, è un allenatore che ha allenato in tante piazze importanti, fa parte del lavoro cambiare e ripartire come ha fatto lui.

L’assenza di De Vrij peserà per l’Inter? L’Inter ha una rosa importante, ma questi impegni delle nazionali condizionano le squadre. Quando il Napoli perse Osimhen l’anno scorso cambiò molto il prosieguo del campionato. Ora il Napoli sta bene e davanti fa male, credo che l’Inter debba difendere da squadra molto bene.

Handanovic e Ospina? Handanovic ha abituato tutti troppo bene, che la gente cerca il pelo nell’uovo. Ospina sta facendo bene, all’inizio non era titolare e poi si è guadagnato in campo i gradi da numero 1. Meret è un gran talento, ma oggettivamente Ospina sta facendo molto bene ed è difficile che a breve possano cambiare le gerarchie.

Meret? La sfortuna ha condizionato la sua carriera con degli infortuni ad inizio stagione. Credo che una cosa che non abbia fatto bene a Meret e quella di essere paragonato troppo a Donnarumma, si può crescere più gradualmente rispetto a quello che ha fatto Gigio. Poi se c’è Ospina che ha un rendimento di questo tipo, sicuramente non hai la titolarità continua che ti dà certezze. Per cui meriti a Ospina per quello che sta facendo”.