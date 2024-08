Video Forgione: "Follia! Napoli paga 27mila euro al giorno Osimhen per stare in poltrona"

Questo il commento di Angelo Forgione, che dagli studi di OttoChannel durante l trasmissione Se Dici Napoli

"Il Napoli paga 27mla euro al giorno per un attaccante in poltrona". Questo il commento di Angelo Forgione, che dagli studi di OttoChannel durante l trasmissione Se Dici Napoli affronta la questione del nigeriano: "Cristiano Ronaldo giocò Udinese-Juve il 22/8/21 sapendo che il giorno dopo sarà ufficializzata la cessione al Manchester United. Osimhen, stipendiato profumatamente dal Napoli, non gioca a Verona. Cioè, il Napoli, oggi, paga 27mila € al giorno per un attaccante in poltrona. Disgustosa follia!"