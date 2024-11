Foschi: "Atalanta top, ma a gennaio arrivano richieste da 60-70mln"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo: “Inter e Napoli sono due garanzie in questo campionato, ma l’Atalanta sta dimostrando di avere tutto per vincere lo Scudetto. Gasperini sta lavorando alla grande, non ci aspettavamo già oggi questi risultati anche in Europa. L’Atalanta può competere davvero fino alla fine, sono bravissimi a muoversi sul mercato e a rimpiazzare i calciatori più importanti.

Sicuramente Napoli e Inter partono avanti, ma l’Atalanta è lì. Il mercato potrà togliere qualche giocatore importante alla Dea, perché sappiamo quali sono i giocatori che già a gennaio avranno richieste da top club e che potrebbero andar via per 60-70 milioni di euro. Però ora non scappiamo troppo in avanti, anzi ripeto: se guardiamo la rosa oggi, l’Atalanta ha tutto per giocarsela fino alla fine contro Inter e Napoli. Poi il mercato si vedrà… Torino-Napoli? Il Napoli di Conte è ormai una squadra solida, i tifosi si sentono sicuri di partita in partita. Contro il Toro rivedremo un Napoli molto battagliero, ad immagine e somiglianza del proprio allenatore”.