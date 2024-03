Fusi: "La gara con la Juve ha mostrato una cosa e Calzona già ci sta lavorando"

L'ex azzurro Luca Fusi è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra

L'ex azzurro Luca Fusi è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: “Il Napoli si sta riprendendo e sta acquisendo alcune certezze, i risultati danno più motivazione, soprattutto la vittoria con l’eterna rivale juventina. Ci sono ancora obiettivi importanti da centrare in questo finale di stagione; quindi, occorre mantenersi in scia di questi ultimi risultati positivi.

Fase difensiva da migliorare? La partita con la Juventus ha mostrato che si è concesso qualcosa di troppo, Calzona lavorerà anche su questo aspetto: sono certo che i risultati siano nutrimento e motivazione ai calciatori, che metteranno a punto anche l’assetto difensivo sotto la guida del tecnico. Il Torino vorrà dare battaglia e fare risultato per stare in scia alle squadre che lo precedono e per continuare a coltivare il sogno di tornare in Europa, anche se è di difficile realizzazione.

Lobotka è un giocatore importante ma tutti i giocatori del Napoli sono di livello: la stagione azzurra passa da queste partite per cercare di conquistare la zona Champions e anche di rimanere nella massima competizione europea superando il Barcellona. La gara col Toro non sarà facile ma per gli azzurri è molto importante per provare la difficile rimonta”.