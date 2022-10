Gaetano a Sky: “E’ un’emozione indescrivibile. Sfrutto ogni occasione che mi dà il mister”

"Andiamo a Liverpool, proprio perché lavoriamo su questa continuità di vittorie e dobbiamo mantenerla il più a lungo possibile".

Dopo la vittoria contro i Rangers, il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ un’emozione indescrivibile soprattutto per me che sono napoletano. Ogni volta che entro in campo e vedo lo stadio sempre pieno è bellissimo. Andiamo a Liverpool, proprio perché lavoriamo su questa continuità di vittorie e dobbiamo mantenerla il più a lungo possibile.

Sto sfruttando ogni opportunità che mi dà il mister, ma il lavoro lo fa la settimana, lo fa il campo. Restare concentrati e sfruttare ogni occasione”.