Gaetano: "Insigne? Ha fatto cose straordinarie, voglio seguire il suo esempio"

Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli reduce dall'esperienza alla Cremonese, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Insigne? Posso prendere spunto dalle sue capacità di professionista, allenandomi sempre al massimo come ha fatto lui per tanti anni, arrivando al campo un’ora prima e andando via un’ora dopo. Con quest’atteggiamento Lorenzo è riuscito a fare cose straordinarie".