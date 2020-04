Galderisi avvisa: "Occhio a perdere due giocatori così importanti"

Giuseppe Galderisi, allenatore, parla a Marte Sport Live: “Non saprei indicare una ricetta per il calcio, non spetta a me. Ho organizzato per la mia squadra, la Vis Pesaro, questo periodo e poi vedremo cosa succederà. Non sappiamo se la serie C riprenderà, il calcio non è soltanto la serie A. Mi auguro che la serie A possa dare grande forza a tutti. Petagna? Il Napoli lo ha già preso, sono scelte della società. Farei molta attenzione a perdere i giocatori importanti. Milik è un attaccante di livello, Mertens fa la differenza e ha fatto la storia. Credo che Gattuso e il club stiano decidendo cosa fare in futuro”.