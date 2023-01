Galderisi: "Che gran lavoro di Spalletti! Quando entra Simeone si sente più forte di tutti"

"Il distacco del Napoli rispetto alle inseguitrici è ampio e va bene così".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Il distacco del Napoli rispetto alle inseguitrici è ampio e va bene così perché potrebbero subentrare altre difficoltà come la Champions per esempio. Peccato per la Coppa Italia, dalla quale il Napoli è uscito, perché secondo me aveva la possibilità di fare grandi cose. Tutta questa distanza non consente agli altri di sbagliare mentre gli azzurri possono permettersi anche un errore. Se il Napoli continua così potrebbe chiudere la pratica con 5 giornate d'anticipo. Bisogna ovviamente far di tutto per ritrovare quella continuità. Con la rosa, la mentalità e con quella forza, trovati anche grazie al lavoro di Spalletti, il Napoli anche in Champions può percorrere un cammino allettante.