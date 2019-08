Galderisi: "Icardi per Lukaku a 80 mln? Significa che l'argentino ti sta veramente sulle scatole"

L'allenatore Giuseppe 'Nanu' Galderisi ha parlato a Radio Sportiva: "La Juventus ha grandi attaccanti, ma dovrà muoversi sul mercato. Non appena si sposterà uno tra Icardi, Dzeko e Higuain a cascata si sposteranno anche gli altri. In Inghilterra hanno perfettamente ragione, il mercato va chiuso prima dell'inizio del campionato. Ci vorrebbe più organizzazione, gli allenatori non possono lavorare con alcuni giocatori che pensano a dove potrebbero andare a giocare. Mi chiedo, perché non aprire prima la finestra di mercato e chiuderla prima dell'inizio della Serie A?".

Poi ha aggiunto sugli altri temi: "Cedere Icardi per prendere Lukaku a 80 milioni significa che l'argentino ti sta veramente sulle scatole. L'Inter non vuole, però dove può andare il giocatore? Serve buon senso, ma c'è confusione e forse siamo al punto di non ritorno".