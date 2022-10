Galeone ai tifosi: "Fate gli scongiuri, per me il Napoli vince lo Scudetto e lo dico da tre mesi!"

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho detto ai napoletani di fare tutti gli scongiuri del caso, già tre mesi fa, perché per me il Napoli quest'anno vincerà lo Scudetto. Sta facendo un calcio che io mi divertivo a fare negli anni Ottanta, specie negli ultimi venti metri. Io dicevo ai giocatori che lì doveva essere un flipper, a giocare come un flipper, ero un maniaco delle partitine con le porte piccole. Il Napoli arriva lì ai venti metri e poi tutti si muovono in area con una velocità da flipper".