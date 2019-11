Galli: "Il Napoli ha perso certezze due anni fa a Firenze, ennesima mazzata quest'anno a Torino..."

Giovanni Galli, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi sul momento del Napoli: "Io ho la netta sensazione, ed ho avuto anche delle conferme quest'anno, che questa squadra, nel momento in cui ha perso lo Scudetto due anni fa, vincendo a Torino ma perdendo a Firenze, credo che questa squadra abbia perso quella forza mentale per poter accompagnare un inseguimento per raggiungere una vittoria finale. All'epoca si sono perse certezze, la sensazione è che sempre a Torino si sia avuta un'altra mazzata con la rimonta e poi l'autogol finale".