Galli: "Napoli-Milan da scudetto, con Spalletti azzurri hanno impronta vincente"

TuttoNapoli.net “Napoli-Milan vale lo scudetto, gara da tutto in una notte”. Giovanni Galli non ha dubbi, la gara di domenica sarà decisiva per il tricolore: “Mi aspetto una partita spettacolare - dice il portiere, doppio ex del confronto, a Leggo - entrambe le squadre vogliono imporre il proprio gioco”. Escludendo l’Inter, Galli vede gli azzurri più avanti nella corsa: “Ha un ottimo organico e la storia recente dalla sua. Il Milan ha iniziato un percorso straordinario”. E la grande sorpresa, a precisa domanda, è Pioli: “Ha migliorato il suo score e dato mentalità alla squadra. Spalletti sicuramente sta dando una impronta vincente al Napoli”.