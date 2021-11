Garanzini: "Un mistero come Fabbri a cinque metri dal fallaccio su Anguissa si fosse limitato al giallo"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa pone sotto i riflettori le vittorie di Napoli e Milan. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Una grande vittoria del Milan, una assai più risicata del Napoli. La coppia sale a quota 31, tenendo a distanza l'Inter e doppiando i punti della Juventus. Forse la miglior partita in assoluto dei rossoneri di Pioli, di sicuro la più brillante dopo un periodo opaco.

Il Napoli ha fatto una gran fatica a Salerno, accusando anche più del previsto l'assenza del magnifico Osimhen. Ha trovato un gol in mischia, ha rischiato di non riuscire a difenderlo dopo l'espulsione di Koulibaly nel finale: e se è arrivato in porto lo deve in particolare a come si è battuto il terzo dei suoi campioni, Anguissa. Due spunti a margine. Il primo riguarda il pronto soccorso-Var che ha costretto l'arbitro a far diventare rosso un cartellino inizialmente giallo: ma come avesse fatto Fabbri, a non più di cinque metri dal fallaccio su Anguissa e a campo libero, a limitarsi all'ammonizione, è un mistero o da poco.