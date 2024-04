Gasperini ammette: "Le ultime due sconfitte hanno cancellato la vittoria di Napoli"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Liverpool

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Liverpool, andata dei quarti di finale di Europa League:

Come viene visto il Liverpool dopo le ultime due sconfitte con Fiorentina e Cagliari?

"Sono state due sconfitte che hanno cancellato la vittoria di Napoli di una settimana fa... Giocheremo la gara cercando di riscattare la sconfitta di Cagliari che è stata pesante perché maturata nei minuti finali. Giochiamo contro i primi in Premier e contro il modello di calcio più bello per come interpretano le partite e per l'intensità con cui giocano. Dovremo fare il massimo per fare bella figura. Sono cambiate tanto le squadre rispetto a 4 anni fa".