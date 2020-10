Gasperini in conferenza: "Prova di basso livello, è un campanello d'allarme anche per la Champions"

Brutta sconfitta dell'Atalanta, che sul campo del Napoli rimedia un pesante 4-1. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato il match contro la squadra di Gattuso in conferenza stampa.

Primo tempo inatteso. Tanti nazionali in giro hanno influito?

"Ci sono due situazioni. La prima è il Napoli che ha fatto una prestazione di alto livello, la nostra invece è stata di basso livello. Il divario è stato notevole, a questo aggiungiamo dei gol presi in maniera evitabile. Questo è il frutto di un risultato che ci sta tutto".

Si poteva riprendere la gara nella ripresa?

"No, oggi anche avessimo fatto un altro gol si vedeva che eravamo sotto ritmo. Avevamo problemi in tutte le situazioni. Prendiamo questa gara come campanello d'allarme in vista delle prossime gare, sin dalla sfida in Champions League".

La nota lieta è il ritorno di Ilicic

"Assolutamente sì. Il ragazzo sta bene, si è mosso bene. Giocando troverà una maggiore condizione ed una squadra che lo supporterà meglio".