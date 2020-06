Gattuso, Ciaschini racconta: "Ha sempre cercato di migliorarsi, sua carriera non mi sorprende"

Durante la trasmissione Marte Sport Live è intervenuto l'ex collaboratore storico di Ancelotti, Giorgio Ciaschini in merito al momento del Napoli in vista della finale di Coppa Italia: "Ho lavorato al Milan con Gattuso, non mi sorprende la sua carriera da allenatore. Ha sempre cercato di migliorarsi, ha sempre avuto grande forza di volontà. La Juve fatica contro le squadre organizzate centralmente, Cristiano non si esprime al massimo da centravanti. Il Napoli non dovrà giocare solo di contropiede, ma dovrà mettere in difficoltà la Juventus sulle fasce. Fabian Ruiz è importante per il Napoli, Elmas si trova meglio da trequartista. Di Lorenzo può sicuramente migliorare, poi inserirei Callejon dall’inizio”.