Gattuso contro le critiche: "Da mesi senza punte, vorrei vedere l'Inter senza Lukaku e Lautaro!"

Alla domanda sugli obiettivi nell'intervista alla Rai (clicca qui), Rino Gattuso ha voluto rimarcare le assenze pesantissime in attacco: "Gli obiettivi sono quelli di entrare tra le prime quattro perché la rosa è valida. Vorrei però vedere se all'Inter mancassero Lautaro e Lukaku o ad altre squadre senza i loro 2 attaccanti. Nessuno dice che mi mancano giocatori importanti, senza nulla togliere agli altri. Osimhen ha fatto solo 6 partite, Mertens manca dall'Inter, ma va bene gli obiettivi sono gli stessi. Nulla togliere a chi c'è adesso che sta facendo cose importanti".

Ed ancora: "Abbiamo superato il turno in Europa League, con squadre come AZ e Real Sociedad che vedete dove stanno in classifica, e sembra che non abbiamo fatto niente, siamo in semifinale di Coppa Italia e non abbiamo fatto niente. In campionato se vinciamo con la Juve siamo al terzo posto. Io so che qui è difficile vincere, lo sapevo fin dall'inizio. possiamo fare di più ma non vado dietro alle chiacchiere. Se andiamo a vedere ciò che succede in giro per l'Europa non si capisce nulla, gli alti e bassi ce li hanno tutti. Poi se qualcuno non è contento pazienza, io lavorerò fin quando mi faranno lavorare".