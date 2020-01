Gattuso: "Lavoriamo per una condizione fisica migliore. Limitiamo i danni, poi tra 2-3 settimane..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rino Gattuso è tornato anche sul discorso della condizione fisica visto il cambio radicale negli allenamenti.

Da chi ti aspetti un miglioramento? "Dal gruppo. Il singolo ti fa vincere 1-2 partite, ma è il gruppo a darti futuro. La compattezza, una condizione migliore per come voglio giocare io perché facciamo corse diverse. Lo dico perché qualcuno può dire mette le mani avanti perché la squadra era a pezzi, ma sono metodologie diverse, quando c'è un cambiamento serve tempo. Dobbiamo continuare, tra 2-3 settimane possiamo tirare la prima linea".

Che Napoli vorresti vedere domani? "Ci sarà da soffrire, che non vada nel panico, stando lì, tenendo botta senza pensare al peggio. Che faccia una corsa in più, poi quando ha il pallone le qualità la squadra le ha. Dobbiamo dare la sensazione all'avversario che siamo lì e resistiamo".

Sta lavorando collettivamente sulla fase difensiva. "E' una questione collettiva, di come tenere il campo, qualcosa col Sassuolo s'è visto a tratti, i terzini hanno fatto meglio rispetto al Parma, dobbiamo continuare su questa strada. Roma non è stata costruita in un giorno, ora dobbiamo limitare i danni ed avere pazienza".