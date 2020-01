Gattuso su Demme: "La storia parla per lui, è il capitano della capolista. Sono il suo idolo..."

Demme lo volevi già al Milan? Questa la domanda posta in conferenza stampa a Rino Gattuso sul nuovo acquisto in casa Napoli, con il tecnico che dopo una prima resistenza poi si è lasciato andare: "Non voglio parlarne, sarebbe una mancanza di rispetto verso i miei giocatori. Di lui parla la storia, da anni capitano del Lipsia, primo in classifica, tante gare in Champions. Ne parleremo, poi quando arriverà vi dirò le caratteristiche. Come idolo ha me, ma avremo modo di parlarne".

