Gattuso su Manolas: "Dovevo mandarlo ad Atene per la nascita della figlia. Dobbiamo dare minuti a tutti..."

Al termine della gara persa contro il Lecce il tecnico Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa (clicca qui per la conferenza integrale) anche in merito al ritorno in campo di Koulibaly e Maksimovic con l'esclusione di Manolas: "La scelta di due centrali che non giocano da tempo la rifarebbe? Adesso è facile, ma dovevo mandare anche Manolas a casa ad Atene per la nascita della figlia di dieci giorni fa, quando eravamo in emergenza. Mi avete massacrato per Di Lorenzo centrale, ora mi chiedete di questo. Dobbiamo dare anche minutaggi perché sono forti, si sono allenati con intensità e ad essere onesto per come è andata non lo rifarei è chiaro".