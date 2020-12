Gattuso sul rinnovo: "Ci stanno lavorando. Per me non è priorità, potrei averlo anche di 4 mesi..."

In casa Napoli tiene banco anche la questione del rinnovo di Rino Gattuso con la squadra azzurra. Proprio una delle domande fatte dallo studio di Sky riguarda quello che sarà il possibile prosieguo dell'avventura del tecnico calabrese all'ombra del Vesuvio.

Quanto le fa piacere l'idea di rinnovare il contratto e lavorare a lungo col Napoli? "Giuntoli l'ha detto che siamo vicini, vediamo. Per me i contratti non sono la priorità. La priorità è il lavoro quotidiano. Ora c'è chi di dovere che sta guardando i contratti, ma a me non fanno impazzire, posso averlo anche di 4-5 mesi. A me piace il campo, piace parlare la lingua che amo io. Io so che a volte sono pesante coi giocatori, ma io sono fatto così. Ho provato a farlo in maniera diversa questo lavoro, ma non ce la faccio. Per il rinnovo vediamo, se si firmerà tra un mese, due mesi o dieci giorni. Non lo so".